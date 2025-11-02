Yooldo Games (ESPORTS) Prisprediktion (USD)

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Yooldo Games % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $0.21897 $0.21897 $0.21897 +0.16% USD Faktisk Forudsigelse Yooldo Games Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Yooldo Games (ESPORTS) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Yooldo Games potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.21897 i 2025. Yooldo Games (ESPORTS) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Yooldo Games potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.229918 i 2026. Yooldo Games (ESPORTS) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på ESPORTS for 2027 være $ 0.241414 med en 10.25% vækstrate. Yooldo Games (ESPORTS) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på ESPORTS i 2028 være $ 0.253485 med en 15.76% vækstrate. Yooldo Games (ESPORTS) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for ESPORTS i 2029 være $ 0.266159 sammen med 21.55% vækstraten. Yooldo Games (ESPORTS) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for ESPORTS i 2030 være $ 0.279467 sammen med 27.63% vækstraten. Yooldo Games (ESPORTS) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Yooldo Games potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.455222. Yooldo Games (ESPORTS) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Yooldo Games potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.741510. År Pris Vækst 2025 $ 0.21897 0.00%

2026 $ 0.229918 5.00%

2027 $ 0.241414 10.25%

2028 $ 0.253485 15.76%

2029 $ 0.266159 21.55%

2030 $ 0.279467 27.63%

2031 $ 0.293440 34.01%

2032 $ 0.308112 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.323518 47.75%

2034 $ 0.339694 55.13%

2035 $ 0.356679 62.89%

2036 $ 0.374513 71.03%

2037 $ 0.393238 79.59%

2038 $ 0.412900 88.56%

2039 $ 0.433545 97.99%

2040 $ 0.455222 107.89% Vis mere Kortsigtet Yooldo Gamesprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.21897 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.218999 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.219179 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.219869 0.41% Yooldo Games (ESPORTS) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på ESPORTS for November 2, 2025(I dag) , er $0.21897 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Yooldo Games (ESPORTS) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for ESPORTS, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.218999 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Yooldo Games (ESPORTS) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for ESPORTS, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.219179 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Yooldo Games (ESPORTS) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på ESPORTS være $0.219869 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Yooldo Games prisstatistik Nuværende pris $ 0.21897$ 0.21897 $ 0.21897 Prisændring (24 T) +0.16% Markedsværdi $ 27.67M$ 27.67M $ 27.67M Cirkulationsforsyning 126.35M 126.35M 126.35M Volumen (24 timer) $ 66.62K$ 66.62K $ 66.62K Volumen (24 timer) -- Den seneste ESPORTS pris er $ 0.21897. Den har en 24-timers ændring på +0.16%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 66.62K. Desuden har ESPORTS et cirkulerende forsyning på 126.35M og en samlet markedsværdi på $ 27.67M. Se live ESPORTS pris

Yooldo Games Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Yooldo Games-siden med livepriser er den aktuelle pris på Yooldo Games 0.21897USD. Det cirkulerende udbud af Yooldo Games(ESPORTS) er 0.00 ESPORTS , hvilket giver det en markedsværdi på $27.67M . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.01% $ 0.002930 $ 0.22679 $ 0.21473

7 dage 0.04% $ 0.008170 $ 0.23534 $ 0.19998

30 dage 0.17% $ 0.031670 $ 0.24358 $ 0.07393 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Yooldo Games vist en prisbevægelse på $0.002930 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.01% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Yooldo Games handlet til en højeste værdi på $0.23534 og en laveste værdi på $0.19998 . Den havde oplevet en prisændring på 0.04% . Denne seneste tendens viser ESPORTSs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Yooldo Games oplevet en ændring på 0.17% , hvilket svarer til cirka $0.031670 i værdi. Det tyder på, at ESPORTS kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette Yooldo Games prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele ESPORTS prishistorikken

Hvordan fungerer Yooldo Games (ESPORTS )-prisforudsigelsesmodulet? Yooldo Games-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på ESPORTS baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Yooldo Games over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på ESPORTS, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Yooldo Games. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for ESPORTS. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af ESPORTS for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Yooldo Games.

Hvorfor er ESPORTS prisforudsigelse vigtig?

ESPORTS Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er ESPORTS værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil ESPORTS opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for ESPORTS næste måned? Ifølge Yooldo Games (ESPORTS) prisprediktionsværktøjet vil den forventede ESPORTS pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 ESPORTS koste i 2026? Prisen på 1 Yooldo Games (ESPORTS) er i dag $0.21897 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil ESPORTS stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på ESPORTS i 2027? Yooldo Games (ESPORTS) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 ESPORTS i 2027. Hvad er det anslåede prismål for ESPORTS i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Yooldo Games (ESPORTS) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for ESPORTS i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Yooldo Games (ESPORTS) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 ESPORTS koste i 2030? Prisen på 1 Yooldo Games (ESPORTS) er i dag $0.21897 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil ESPORTS stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er ESPORTS prisforudsigelsen for 2040? Yooldo Games (ESPORTS) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 ESPORTS i 2040.