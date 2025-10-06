UdvekslingDEX+
Den direkte Yooldo Games pris i dag er 0.22333 USD. Følg med i realtid ESPORTS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ESPORTS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Yooldo Games Logo

Yooldo Games-kurs(ESPORTS)

1 ESPORTS til USD direkte pris:

$0.22333
$0.22333$0.22333
+2.16%1D
USD
Yooldo Games (ESPORTS) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:22:42 (UTC+8)

Yooldo Games (ESPORTS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.21473
$ 0.21473$ 0.21473
24H lav
$ 0.23534
$ 0.23534$ 0.23534
24H høj

$ 0.21473
$ 0.21473$ 0.21473

$ 0.23534
$ 0.23534$ 0.23534

$ 0.24206080804529653
$ 0.24206080804529653$ 0.24206080804529653

$ 0.05189790997151288
$ 0.05189790997151288$ 0.05189790997151288

+1.29%

+2.16%

+3.87%

+3.87%

Yooldo Games (ESPORTS) realtidsprisen er $ 0.22333. I løbet af de sidste 24 timer har ESPORTS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.21473 og et højdepunkt på $ 0.23534, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ESPORTSs højeste pris nogensinde er $ 0.24206080804529653, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.05189790997151288.

Når det gælder kortsigtet performance, ESPORTS har ændret sig med +1.29% i løbet af den sidste time, +2.16% i løbet af 24 timer og +3.87% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Yooldo Games (ESPORTS) Markedsinformation

No.685

$ 28.22M
$ 28.22M$ 28.22M

$ 68.81K
$ 68.81K$ 68.81K

$ 201.00M
$ 201.00M$ 201.00M

126.35M
126.35M 126.35M

900,000,000
900,000,000 900,000,000

899,999,999.9999992
899,999,999.9999992 899,999,999.9999992

14.03%

BSC

Den nuværende markedsværdi på Yooldo Games er $ 28.22M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 68.81K. Det cirkulerende forsyning af ESPORTS er 126.35M, med et samlet udbud på 899999999.9999992. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 201.00M.

Yooldo Games (ESPORTS) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Yooldo Games i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0047219+2.16%
30 dage$ +0.04236+23.40%
60 dage$ +0.11274+101.94%
90 dage$ +0.07683+52.44%
Yooldo Games Prisændring i dag

I dag ESPORTS blev der registreret en ændring på $ +0.0047219 (+2.16%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Yooldo Games 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.04236 (+23.40%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Yooldo Games 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage ESPORTS sås en ændring af $ +0.11274 (+101.94%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Yooldo Games 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.07683 (+52.44%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Yooldo Games (ESPORTS)?

Tjek Yooldo GamesPrishistorik-siden nu.

Hvad er Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineYooldo Gamesinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekESPORTStilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Yooldo Games på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Yooldo Games købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Yooldo Games Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Yooldo Games (ESPORTS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Yooldo Games (ESPORTS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Yooldo Games.

Tjek Yooldo Games prisprediktion nu!

Yooldo Games (ESPORTS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Yooldo Games (ESPORTS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ESPORTS Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Yooldo Games (ESPORTS)

Leder du efter, hvordan du køber Yooldo Games? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Yooldo Games på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

ESPORTS til lokale valutaer

Yooldo Games Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Yooldo Games, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Yooldo Games hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Yooldo Games

Hvor meget er Yooldo Games (ESPORTS) værd i dag?
Den direkte ESPORTS pris i USD er 0.22333 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ESPORTS til USD pris?
Den aktuelle pris på ESPORTStil USD er $ 0.22333. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Yooldo Games?
Markedsværdien for ESPORTS er $ 28.22M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ESPORTS?
Den cirkulerende forsyning af ESPORTS er 126.35M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ESPORTS?
ESPORTS opnåede en ATH-pris på 0.24206080804529653 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ESPORTS?
ESPORTS så en ATL-pris på 0.05189790997151288 USD.
Hvad er handelsvolumen for ESPORTS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ESPORTS er $ 68.81K USD.
Bliver ESPORTS højere i år?
ESPORTS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ESPORTS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:22:42 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

ESPORTS-til-USD Lommeregner

Beløb

ESPORTS
ESPORTS
USD
USD

1 ESPORTS = 0.22333 USD

Handel ESPORTS

ESPORTS/USDT
$0.22333
$0.22333$0.22333
+2.18%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

