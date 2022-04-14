Balance (EPT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Balance (EPT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Balance (EPT) Information Balance is a next-gen AI+Web3 protocol and framework for social and gaming, seamlessly integrating AI technology, blockchain technology, and decentralized applications. By combining AI Agents (intelligent, adaptive digital companions) with Key Nodes, which govern and secure the network, Balance enables a highly interactive, decentralized ecosystem for entertainment, productivity, and beyond. Officiel hjemmeside: https://balance.fun/ Hvidbog: https://balancefun.gitbook.io/balance Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3dc8e2d80b6215a1bccae4d38715c3520581e77c Køb EPT nu!

Balance (EPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Balance (EPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.03M $ 11.03M $ 11.03M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 2.69B $ 2.69B $ 2.69B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 40.92M $ 40.92M $ 40.92M Alle tiders Høj: $ 0.0564 $ 0.0564 $ 0.0564 Alle tiders Lav: $ 0.003791516162432348 $ 0.003791516162432348 $ 0.003791516162432348 Nuværende pris: $ 0.004092 $ 0.004092 $ 0.004092 Få mere at vide om Balance (EPT) pris

Balance (EPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Balance (EPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EPT's tokenomics, kan du udforske EPT tokens live-pris!

Balance (EPT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EPT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EPT prishistorikken nu!

EPT Prisprediktion Vil du vide, hvor EPT måske er på vej hen? Vores EPT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EPT Tokens prisprediktion nu!

