EDU Coin (EDU) Tokenomics Få vigtig indsigt i EDU Coin (EDU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EDU Coin (EDU) Information The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions. Officiel hjemmeside: https://www.opencampus.xyz/ Hvidbog: https://open-campus.gitbook.io/open-campus-protocol-whitepaper/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xbdeae1ca48894a1759a8374d63925f21f2ee2639 Køb EDU nu!

EDU Coin (EDU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EDU Coin (EDU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 54.83M $ 54.83M $ 54.83M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 410.72M $ 410.72M $ 410.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 133.50M $ 133.50M $ 133.50M Alle tiders Høj: $ 1.54 $ 1.54 $ 1.54 Alle tiders Lav: $ 0.09420856728557322 $ 0.09420856728557322 $ 0.09420856728557322 Nuværende pris: $ 0.1335 $ 0.1335 $ 0.1335 Få mere at vide om EDU Coin (EDU) pris

EDU Coin (EDU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EDU Coin (EDU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EDU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EDU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EDU's tokenomics, kan du udforske EDU tokens live-pris!

Sådan køber du EDU Er du interesseret i at tilføje EDU Coin (EDU) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe EDU, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber EDU på MEXC nu!

EDU Coin (EDU) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EDU hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EDU prishistorikken nu!

EDU Prisprediktion Vil du vide, hvor EDU måske er på vej hen? Vores EDU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EDU Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!