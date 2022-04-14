RavenCoin (RVN) Tokenomics Få vigtig indsigt i RavenCoin (RVN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RavenCoin (RVN) Information Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles. Officiel hjemmeside: https://ravencoin.org/ Hvidbog: https://ravencoin.org/whitepaper/ Block Explorer: https://ravencoin.network/ Køb RVN nu!

RavenCoin (RVN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RavenCoin (RVN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 207.94M $ 207.94M $ 207.94M Samlet udbud $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Cirkulerende forsyning $ 15.47B $ 15.47B $ 15.47B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 282.24M $ 282.24M $ 282.24M Alle tiders Høj: $ 0.289 $ 0.289 $ 0.289 Alle tiders Lav: $ 0.00879405250642 $ 0.00879405250642 $ 0.00879405250642 Nuværende pris: $ 0.01344 $ 0.01344 $ 0.01344 Få mere at vide om RavenCoin (RVN) pris

RavenCoin (RVN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RavenCoin (RVN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RVN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RVN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RVN's tokenomics, kan du udforske RVN tokens live-pris!

Sådan køber du RVN Er du interesseret i at tilføje RavenCoin (RVN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe RVN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber RVN på MEXC nu!

RavenCoin (RVN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RVN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RVN prishistorikken nu!

RVN Prisprediktion Vil du vide, hvor RVN måske er på vej hen? Vores RVN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RVN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!