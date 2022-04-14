Dolomite (DOLO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dolomite (DOLO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dolomite (DOLO) Information Dolomite is a next-generation decentralized money market protocol and DEX that offers broad token support and capital efficiency with its virtual liquidity system. Dolomite combines the strengths of a DEX and a lending protocol into the most capital efficient and modular protocol DeFi has seen yet! Dolomite is capable of offering over-collateralized loans, margin trading, spot trading and other financial instruments. Officiel hjemmeside: https://dolomite.io/ Hvidbog: https://docs.dolomite.io Block Explorer: https://berascan.com/token/0x0F81001eF0A83ecCE5ccebf63EB302c70a39a654 Køb DOLO nu!

Dolomite (DOLO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dolomite (DOLO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 54.92M $ 54.92M $ 54.92M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 264.89M $ 264.89M $ 264.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 207.35M $ 207.35M $ 207.35M Alle tiders Høj: $ 0.30422 $ 0.30422 $ 0.30422 Alle tiders Lav: $ 0.029056452455781562 $ 0.029056452455781562 $ 0.029056452455781562 Nuværende pris: $ 0.20735 $ 0.20735 $ 0.20735 Få mere at vide om Dolomite (DOLO) pris

Dolomite (DOLO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dolomite (DOLO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOLO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOLO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOLO's tokenomics, kan du udforske DOLO tokens live-pris!

Sådan køber du DOLO Er du interesseret i at tilføje Dolomite (DOLO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DOLO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DOLO på MEXC nu!

Dolomite (DOLO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DOLO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DOLO prishistorikken nu!

DOLO Prisprediktion Vil du vide, hvor DOLO måske er på vej hen? Vores DOLO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOLO Tokens prisprediktion nu!

