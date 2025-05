DOGS

The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy.

NavnDOGS

RangNo.379

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.01%

Cirkulationsforsyning516,750,000,000

Max Udbud550,000,000,000

Samlet Udbud550,000,000,000

Cirkulationshastighed0.9395%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.001644096114028641,2024-08-28

Laveste pris0.000100955965351554,2025-04-17

Offentlig blockchainTONCOIN

IndledningThe image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.