DOGINME (DOGINME) Information Doginme is representative of the community's collective efforts to embrace and embolden that dog in them. Officiel hjemmeside: https://dogin.meme Block Explorer: https://basescan.org/token/0x6921b130d297cc43754afba22e5eac0fbf8db75b

DOGINME (DOGINME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOGINME (DOGINME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 39.17M Samlet udbud $ 69.00B Cirkulerende forsyning $ 67.62B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 39.96M Alle tiders Høj: $ 0.00172 Alle tiders Lav: $ 0.000069015862497908 Nuværende pris: $ 0.0005792

DOGINME (DOGINME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DOGINME (DOGINME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGINME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGINME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGINME's tokenomics, kan du udforske DOGINME tokens live-pris!

