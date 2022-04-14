dKargo (DKA) Tokenomics Få vigtig indsigt i dKargo (DKA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

dKargo (DKA) Information dKargo platform issues DKA tokens for participants’ interaction on the platform. DKA tokens are cryptocurrency based on blockchain technology. They can be traded through exchanges and converted into fiat money. Officiel hjemmeside: https://dkargo.io/en Hvidbog: https://docs.dkargo.io/v2.0-eng Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5dc60C4D5e75D22588FA17fFEB90A63E535efCE0 Køb DKA nu!

dKargo (DKA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for dKargo (DKA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 77.50M $ 77.50M $ 77.50M Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 77.50M $ 77.50M $ 77.50M Alle tiders Høj: $ 0.0759 $ 0.0759 $ 0.0759 Alle tiders Lav: $ 0.014004343218990514 $ 0.014004343218990514 $ 0.014004343218990514 Nuværende pris: $ 0.0155 $ 0.0155 $ 0.0155 Få mere at vide om dKargo (DKA) pris

dKargo (DKA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for dKargo (DKA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DKA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DKA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DKA's tokenomics, kan du udforske DKA tokens live-pris!

Sådan køber du DKA Er du interesseret i at tilføje dKargo (DKA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DKA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DKA på MEXC nu!

dKargo (DKA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DKA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DKA prishistorikken nu!

DKA Prisprediktion Vil du vide, hvor DKA måske er på vej hen? Vores DKA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DKA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!