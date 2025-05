DKA

dKargo platform issues DKA tokens for participants’ interaction on the platform. DKA tokens are cryptocurrency based on blockchain technology. They can be traded through exchanges and converted into fiat money.

NavnDKA

RangNo.430

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.04%

Cirkulationsforsyning4,686,666,667

Max Udbud5,000,000,000

Samlet Udbud5,000,000,000

Cirkulationshastighed0.9373%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.70604547,2021-03-16

Laveste pris0.014004343218990514,2025-04-07

Offentlig blockchainETH

IndledningdKargo platform issues DKA tokens for participants’ interaction on the platform. DKA tokens are cryptocurrency based on blockchain technology. They can be traded through exchanges and converted into fiat money.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.