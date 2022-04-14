Dohrnii (DHN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dohrnii (DHN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dohrnii (DHN) Information Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges. Officiel hjemmeside: https://dohrnii.io/ Hvidbog: https://dohrnii.io/files/dohrnii-whitepaper-0.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x32462ba310e447ef34ff0d15bce8613aa8c4a244 Køb DHN nu!

Dohrnii (DHN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dohrnii (DHN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 64.22M $ 64.22M $ 64.22M Samlet udbud $ 372.00M $ 372.00M $ 372.00M Cirkulerende forsyning $ 17.08M $ 17.08M $ 17.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B Alle tiders Høj: $ 60 $ 60 $ 60 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 3.761 $ 3.761 $ 3.761 Få mere at vide om Dohrnii (DHN) pris

Dohrnii (DHN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dohrnii (DHN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DHN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DHN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DHN's tokenomics, kan du udforske DHN tokens live-pris!

Sådan køber du DHN Er du interesseret i at tilføje Dohrnii (DHN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DHN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DHN på MEXC nu!

Dohrnii (DHN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DHN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DHN prishistorikken nu!

DHN Prisprediktion Vil du vide, hvor DHN måske er på vej hen? Vores DHN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DHN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!