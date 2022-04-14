Degen (DEGEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Degen (DEGEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Degen (DEGEN) Information Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts. Officiel hjemmeside: https://www.degen.tips/ Block Explorer: https://solscan.io/token/A7n89LqW67HJKzJkdWZa2xojuK4N5GBKHz3dfjATCZPz Køb DEGEN nu!

Degen (DEGEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Degen (DEGEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 89.48M $ 89.48M $ 89.48M Samlet udbud $ 36.97B $ 36.97B $ 36.97B Cirkulerende forsyning $ 24.25B $ 24.25B $ 24.25B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 136.40M $ 136.40M $ 136.40M Alle tiders Høj: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 Alle tiders Lav: $ 0.000000811763929504 $ 0.000000811763929504 $ 0.000000811763929504 Nuværende pris: $ 0.00369 $ 0.00369 $ 0.00369 Få mere at vide om Degen (DEGEN) pris

Degen (DEGEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Degen (DEGEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEGEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEGEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEGEN's tokenomics, kan du udforske DEGEN tokens live-pris!

