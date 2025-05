DEGEN

Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts.

NavnDEGEN

RangNo.434

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.12%

Cirkulationsforsyning14,179,608,879

Max Udbud36,965,935,954

Samlet Udbud36,965,935,954

Cirkulationshastighed0.3835%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.06943421122899052,2024-02-24

Laveste pris0.000000811763929504,2024-01-07

Offentlig blockchainBASE

IndledningDegen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.