DAO Maker (DAO) Information DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced. Officiel hjemmeside: https://daomaker.com/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1tPRMktnros6ifJLfvQkrT6mAmEJvUufT/view Block Explorer: https://solscan.io/token/85aM5XJhdDeUw4MbGKM56zmWnsRyh76zUVut97uPjiCg Køb DAO nu!

DAO Maker (DAO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DAO Maker (DAO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.60M $ 24.60M $ 24.60M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 202.65M $ 202.65M $ 202.65M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 19.98 $ 19.98 $ 19.98 Alle tiders Lav: $ 0.10402367680053178 $ 0.10402367680053178 $ 0.10402367680053178 Nuværende pris: $ 0.1214 $ 0.1214 $ 0.1214 Få mere at vide om DAO Maker (DAO) pris

DAO Maker (DAO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DAO Maker (DAO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DAO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DAO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DAO's tokenomics, kan du udforske DAO tokens live-pris!

Sådan køber du DAO Er du interesseret i at tilføje DAO Maker (DAO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DAO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

DAO Maker (DAO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DAO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DAO prishistorikken nu!

DAO Prisprediktion Vil du vide, hvor DAO måske er på vej hen? Vores DAO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DAO Tokens prisprediktion nu!

