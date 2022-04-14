CUDIS (CUDIS) Tokenomics Få vigtig indsigt i CUDIS (CUDIS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CUDIS (CUDIS) Information Aiming to extend the health-span to 140 years, CUDIS is building the first-ever Longevity protocol, designed to make longevity trackable, personalized, and rewarding. Through the integration of the CUDIS Ring, an AI-powered Longevity Hub, and a blockchain-driven Super App, users gain full ownership of their health data, real-time longevity insights, and economic incentives for optimizing their biological health. CUDIS is building a new longevity ecosystem with realistic and effective products, programs and services with partners around the world. Officiel hjemmeside: https://www.cudis.xyz Hvidbog: https://whitepaper.cudis.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CudisfkgWvMKnZ3TWf6iCuHm8pN2ikXhDcWytwz6f6RN Køb CUDIS nu!

CUDIS (CUDIS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CUDIS (CUDIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.36M $ 21.36M $ 21.36M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 247.50M $ 247.50M $ 247.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 86.30M $ 86.30M $ 86.30M Alle tiders Høj: $ 0.173 $ 0.173 $ 0.173 Alle tiders Lav: $ 0.05002430866600899 $ 0.05002430866600899 $ 0.05002430866600899 Nuværende pris: $ 0.0863 $ 0.0863 $ 0.0863 Få mere at vide om CUDIS (CUDIS) pris

CUDIS (CUDIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CUDIS (CUDIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CUDIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CUDIS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CUDIS's tokenomics, kan du udforske CUDIS tokens live-pris!

CUDIS (CUDIS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CUDIS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CUDIS prishistorikken nu!

CUDIS Prisprediktion Vil du vide, hvor CUDIS måske er på vej hen? Vores CUDIS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CUDIS Tokens prisprediktion nu!

