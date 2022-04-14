Cross The Ages (CTA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cross The Ages (CTA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cross The Ages (CTA) Information Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World. Officiel hjemmeside: https://www.crosstheages.com/ Hvidbog: https://whitepaper.crosstheages.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CTAyri1T4d1QRfnmtSRpEsPS5tyH6shA1WTskhybmrMT Køb CTA nu!

Cross The Ages (CTA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cross The Ages (CTA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.66M $ 21.66M $ 21.66M Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.66M $ 21.66M $ 21.66M Alle tiders Høj: $ 0.4637 $ 0.4637 $ 0.4637 Alle tiders Lav: $ 0.01308060535556775 $ 0.01308060535556775 $ 0.01308060535556775 Nuværende pris: $ 0.04332 $ 0.04332 $ 0.04332 Få mere at vide om Cross The Ages (CTA) pris

Cross The Ages (CTA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cross The Ages (CTA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CTA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CTA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CTA's tokenomics, kan du udforske CTA tokens live-pris!

Cross The Ages (CTA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CTA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CTA prishistorikken nu!

CTA Prisprediktion Vil du vide, hvor CTA måske er på vej hen? Vores CTA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CTA Tokens prisprediktion nu!

