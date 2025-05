CTA

Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World.

NavnCTA

RangNo.877

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.08%

Cirkulationsforsyning498,954,112.5756638

Max Udbud500,000,000

Samlet Udbud500,000,000

Cirkulationshastighed0.9979%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.4626006490895327,2024-05-17

Laveste pris0.01308060535556775,2025-02-03

Offentlig blockchainETH

Sektor

