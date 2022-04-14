cSigma Finance (CSIGMA) Tokenomics Få vigtig indsigt i cSigma Finance (CSIGMA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

cSigma Finance (CSIGMA) Information cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield. Officiel hjemmeside: https://www.csigma.finance/ Hvidbog: https://csigma-edge.gitbook.io/csigma-edge Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x53162ec0adae49f21515bb8ca91534dd3872c8db

cSigma Finance (CSIGMA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for cSigma Finance (CSIGMA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.035 $ 0.035 $ 0.035 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.01048 $ 0.01048 $ 0.01048

cSigma Finance (CSIGMA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for cSigma Finance (CSIGMA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CSIGMA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CSIGMA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CSIGMA's tokenomics, kan du udforske CSIGMA tokens live-pris!

cSigma Finance (CSIGMA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CSIGMA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

