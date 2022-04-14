CREPE (CREPE) Tokenomics Få vigtig indsigt i CREPE (CREPE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CREPE (CREPE) Information 'Crepe is a project creating an AI-powered decentralized system for managing assets. The engine, PaaM™ (Planetary Augmented Asset Makerspace), allows users to convert various assets on Earth into tokens and share them. Financial experts can design unique products by combining assets with innovative strategies. Regular users can easily buy these products with a single click and start earning from the generated income. Officiel hjemmeside: https://crepe.fund/ Hvidbog: https://bit.ly/3Q5QZSU Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x5516d551af482b4eef4b909138d5e48e05a7f50a Køb CREPE nu!

CREPE (CREPE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CREPE (CREPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 764.00K $ 764.00K $ 764.00K Alle tiders Høj: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Alle tiders Lav: $ 0.000099954857258894 $ 0.000099954857258894 $ 0.000099954857258894 Nuværende pris: $ 0.0001528 $ 0.0001528 $ 0.0001528 Få mere at vide om CREPE (CREPE) pris

CREPE (CREPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CREPE (CREPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CREPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CREPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CREPE's tokenomics, kan du udforske CREPE tokens live-pris!

Sådan køber du CREPE Er du interesseret i at tilføje CREPE (CREPE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CREPE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CREPE på MEXC nu!

CREPE (CREPE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CREPE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CREPE prishistorikken nu!

CREPE Prisprediktion Vil du vide, hvor CREPE måske er på vej hen? Vores CREPE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CREPE Tokens prisprediktion nu!

