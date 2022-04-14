CoW Protocol (COW) Tokenomics

Få vigtig indsigt i CoW Protocol (COW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

CoW Protocol (COW) Information

CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.

Officiel hjemmeside:
https://cow.fi
Hvidbog:
https://docs.cow.fi/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xDEf1CA1fb7FBcDC777520aa7f396b4E015F497aB

CoW Protocol (COW) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CoW Protocol (COW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 191.50M
$ 191.50M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 502.09M
$ 502.09M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 381.40M
$ 381.40M
Alle tiders Høj:
$ 1.2294
$ 1.2294
Alle tiders Lav:
$ 0.04017878128090094
$ 0.04017878128090094
Nuværende pris:
$ 0.3814
$ 0.3814

CoW Protocol (COW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for CoW Protocol (COW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal COW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange COW tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår COW's tokenomics, kan du udforske COW tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.