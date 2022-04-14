CoW Protocol (COW) Tokenomics Få vigtig indsigt i CoW Protocol (COW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CoW Protocol (COW) Information CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed. Officiel hjemmeside: https://cow.fi Hvidbog: https://docs.cow.fi/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xDEf1CA1fb7FBcDC777520aa7f396b4E015F497aB Køb COW nu!

CoW Protocol (COW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CoW Protocol (COW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 191.50M $ 191.50M $ 191.50M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 502.09M $ 502.09M $ 502.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 381.40M $ 381.40M $ 381.40M Alle tiders Høj: $ 1.2294 $ 1.2294 $ 1.2294 Alle tiders Lav: $ 0.04017878128090094 $ 0.04017878128090094 $ 0.04017878128090094 Nuværende pris: $ 0.3814 $ 0.3814 $ 0.3814 Få mere at vide om CoW Protocol (COW) pris

CoW Protocol (COW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CoW Protocol (COW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COW's tokenomics, kan du udforske COW tokens live-pris!

Sådan køber du COW Er du interesseret i at tilføje CoW Protocol (COW) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe COW, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber COW på MEXC nu!

CoW Protocol (COW) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for COW hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk COW prishistorikken nu!

COW Prisprediktion Vil du vide, hvor COW måske er på vej hen? Vores COW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se COW Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!