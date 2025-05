COW

CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.

NavnCOW

RangNo.242

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)10.69%

Cirkulationsforsyning420,152,537.80904406

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.4201%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.2067017788875543,2024-12-25

Laveste pris0.04017878128090094,2022-11-09

Offentlig blockchainETH

IndledningCoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.