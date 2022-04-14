Cornucopias (COPI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cornucopias (COPI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cornucopias (COPI) Information An MMO where player-driven economies and a thirst for adventure rule the bubbleverse. Challenge other players to mini-games, create digital assets that you actually own, and discover the truth behind what awaits you beyond the domes. Officiel hjemmeside: https://www.cornucopias.io Hvidbog: https://copiwiki.cornucopias.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xfea292e5ea4510881bdb840e3cec63abd43f936f Køb COPI nu!

Cornucopias (COPI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cornucopias (COPI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.82M $ 18.82M $ 18.82M Samlet udbud $ 3.84B $ 3.84B $ 3.84B Cirkulerende forsyning $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M Alle tiders Høj: $ 0.1095 $ 0.1095 $ 0.1095 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.01823 $ 0.01823 $ 0.01823 Få mere at vide om Cornucopias (COPI) pris

Cornucopias (COPI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cornucopias (COPI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COPI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COPI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COPI's tokenomics, kan du udforske COPI tokens live-pris!

Cornucopias (COPI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for COPI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk COPI prishistorikken nu!

COPI Prisprediktion Vil du vide, hvor COPI måske er på vej hen? Vores COPI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se COPI Tokens prisprediktion nu!

