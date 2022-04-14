COMAI (COMAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i COMAI (COMAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

COMAI (COMAI) Information Commune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated. Officiel hjemmeside: https://www.communeai.org/ Block Explorer: https://explorer.comstats.org/#/ Køb COMAI nu!

COMAI (COMAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for COMAI (COMAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 818.34K $ 818.34K $ 818.34K Samlet udbud $ 169.42M $ 169.42M $ 169.42M Cirkulerende forsyning $ 71.16M $ 71.16M $ 71.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Alle tiders Høj: $ 2 $ 2 $ 2 Alle tiders Lav: $ 0.018996619659761273 $ 0.018996619659761273 $ 0.018996619659761273 Nuværende pris: $ 0.0115 $ 0.0115 $ 0.0115 Få mere at vide om COMAI (COMAI) pris

COMAI (COMAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for COMAI (COMAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COMAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COMAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COMAI's tokenomics, kan du udforske COMAI tokens live-pris!

COMAI (COMAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for COMAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk COMAI prishistorikken nu!

COMAI Prisprediktion Vil du vide, hvor COMAI måske er på vej hen? Vores COMAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se COMAI Tokens prisprediktion nu!

