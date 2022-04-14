SentraNet (SENT) Tokenomics Få vigtig indsigt i SentraNet (SENT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SentraNet (SENT) Information $SENT is the utility and reward token of SentraNet — a decentralized security protocol for Web3. It powers threat detection, community defense incentives, and on-chain governance, all with zero buy/sell tax and full transparency. Officiel hjemmeside: https://sentranet.org/ Hvidbog: https://docs.sentranet.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6a88C702D7644e8d04c7a380f06Fc6AC9625d3a3 Køb SENT nu!

SentraNet (SENT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SentraNet (SENT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 260.00K $ 260.00K $ 260.00K Alle tiders Høj: $ 0.6535 $ 0.6535 $ 0.6535 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.000026 $ 0.000026 $ 0.000026 Få mere at vide om SentraNet (SENT) pris

SentraNet (SENT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SentraNet (SENT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SENT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SENT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SENT's tokenomics, kan du udforske SENT tokens live-pris!

Sådan køber du SENT Er du interesseret i at tilføje SentraNet (SENT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SENT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SENT på MEXC nu!

SentraNet (SENT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SENT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SENT prishistorikken nu!

SENT Prisprediktion Vil du vide, hvor SENT måske er på vej hen? Vores SENT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SENT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!