Commune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated.

RangNo.1577

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.35%

Cirkulationsforsyning71,160,317.18

Max Udbud169,420,000

Samlet Udbud169,420,000

Cirkulationshastighed0.42%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj4.418515268160687,2024-02-14

Laveste pris0.018996619659761273,2025-03-29

Offentlig blockchainCOMAI

