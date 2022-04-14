COCA (COCA) Tokenomics Få vigtig indsigt i COCA (COCA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

COCA (COCA) Information COCA is the world's first MPC Wallet with a non-custodial debit card:Non-Custodial Security: Ensuring users maintain full control over their digital assets without the risk associated with traditional custodial services.Global Usability: COCA’s debit cards are accepted worldwide, providing users with the ability to spend their crypto just like fiat currency at over 40 million merchants globally. Officiel hjemmeside: https://www.coca.xyz Hvidbog: http://docs.coca.xyz Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x7B12598E3616261df1C05EC28De0d2fB10c1F206 Køb COCA nu!

COCA (COCA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for COCA (COCA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 378.33M $ 378.33M $ 378.33M Alle tiders Høj: $ 0.418 $ 0.418 $ 0.418 Alle tiders Lav: $ 0.09754142261770773 $ 0.09754142261770773 $ 0.09754142261770773 Nuværende pris: $ 0.37833 $ 0.37833 $ 0.37833 Få mere at vide om COCA (COCA) pris

COCA (COCA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for COCA (COCA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COCA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COCA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COCA's tokenomics, kan du udforske COCA tokens live-pris!

COCA (COCA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for COCA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk COCA prishistorikken nu!

COCA Prisprediktion Vil du vide, hvor COCA måske er på vej hen? Vores COCA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se COCA Tokens prisprediktion nu!

