Clover Finance (CLV) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Clover Finance (CLV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Clover Finance (CLV) Information

Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.

Officiel hjemmeside:
https://clv.org/
Hvidbog:
https://docs.clv.org/
Block Explorer:
https://clv.subscan.io/

Clover Finance (CLV) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Clover Finance (CLV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 26.44M
Samlet udbud
--
Cirkulerende forsyning
$ 1.22B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
Alle tiders Høj:
$ 2.173
Alle tiders Lav:
$ 0.01884028306691932
Nuværende pris:
$ 0.0216
Clover Finance (CLV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Clover Finance (CLV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CLV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CLV tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CLV's tokenomics, kan du udforske CLV tokens live-pris!

Sådan køber du CLV

Er du interesseret i at tilføje Clover Finance (CLV) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CLV, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Clover Finance (CLV) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for CLV hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

CLV Prisprediktion

Vil du vide, hvor CLV måske er på vej hen? Vores CLV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

