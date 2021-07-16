Clover Finance (CLV) Tokenomics Få vigtig indsigt i Clover Finance (CLV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Clover Finance (CLV) Information Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet. Officiel hjemmeside: https://clv.org/ Hvidbog: https://docs.clv.org/ Block Explorer: https://clv.subscan.io/ Køb CLV nu!

Clover Finance (CLV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Clover Finance (CLV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.44M $ 26.44M $ 26.44M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.22B $ 1.22B $ 1.22B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 2.173 $ 2.173 $ 2.173 Alle tiders Lav: $ 0.01884028306691932 $ 0.01884028306691932 $ 0.01884028306691932 Nuværende pris: $ 0.0216 $ 0.0216 $ 0.0216 Få mere at vide om Clover Finance (CLV) pris

Clover Finance (CLV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Clover Finance (CLV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLV's tokenomics, kan du udforske CLV tokens live-pris!

Clover Finance (CLV) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CLV hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CLV prishistorikken nu!

CLV Prisprediktion Vil du vide, hvor CLV måske er på vej hen? Vores CLV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CLV Tokens prisprediktion nu!

