KOII (KOII) Information Koii is the first social computing platform, built to redefine internet infrastructure around privacy, security, and community. Koii enables ownership and self-sovereignty within our ever expanding digital world by empowering individuals to self-organize into networks through distributed architecture & decentralized token economies. Officiel hjemmeside: https://koii.network Hvidbog: https://koii.network/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.koii.network/ Køb KOII nu!

KOII (KOII) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KOII (KOII), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.19B $ 10.19B $ 10.19B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Alle tiders Høj: $ 0.0135 $ 0.0135 $ 0.0135 Alle tiders Lav: $ 0.00020080078129502 $ 0.00020080078129502 $ 0.00020080078129502 Nuværende pris: $ 0.0002019 $ 0.0002019 $ 0.0002019 Få mere at vide om KOII (KOII) pris

KOII (KOII) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KOII (KOII) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KOII tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KOII tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KOII's tokenomics, kan du udforske KOII tokens live-pris!

KOII (KOII) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KOII hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KOII prishistorikken nu!

KOII Prisprediktion Vil du vide, hvor KOII måske er på vej hen? Vores KOII prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KOII Tokens prisprediktion nu!

