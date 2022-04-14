BULLA (BULLA) Tokenomics Få vigtig indsigt i BULLA (BULLA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BULLA (BULLA) Information Officiel hjemmeside: https://bullamascot.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x595e21b20e78674f8a64c1566a20b2b316bc3511 Køb BULLA nu!

BULLA (BULLA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BULLA (BULLA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.48M $ 23.48M $ 23.48M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 280.00M $ 280.00M $ 280.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 83.87M $ 83.87M $ 83.87M Alle tiders Høj: $ 0.2282 $ 0.2282 $ 0.2282 Alle tiders Lav: $ 0.031938506130557556 $ 0.031938506130557556 $ 0.031938506130557556 Nuværende pris: $ 0.08387 $ 0.08387 $ 0.08387 Få mere at vide om BULLA (BULLA) pris

BULLA (BULLA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BULLA (BULLA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BULLA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BULLA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BULLA's tokenomics, kan du udforske BULLA tokens live-pris!

Sådan køber du BULLA Er du interesseret i at tilføje BULLA (BULLA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BULLA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BULLA på MEXC nu!

BULLA (BULLA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BULLA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BULLA prishistorikken nu!

BULLA Prisprediktion Vil du vide, hvor BULLA måske er på vej hen? Vores BULLA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BULLA Tokens prisprediktion nu!

