Coldstack (CLS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Coldstack (CLS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Coldstack (CLS) Information ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever. Officiel hjemmeside: https://coldstack.io Hvidbog: https://coldstack.io/files/ColdStackLitePaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/JCRiQKaujJjAjfVH8CNo4htGFMuTTnZtwvasVwneT7MA Køb CLS nu!

Coldstack (CLS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Coldstack (CLS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 468.40K $ 468.40K $ 468.40K Samlet udbud $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Cirkulerende forsyning $ 23.51M $ 23.51M $ 23.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 996.00K $ 996.00K $ 996.00K Alle tiders Høj: $ 1.65 $ 1.65 $ 1.65 Alle tiders Lav: $ 0.018789529120259017 $ 0.018789529120259017 $ 0.018789529120259017 Nuværende pris: $ 0.01992 $ 0.01992 $ 0.01992 Få mere at vide om Coldstack (CLS) pris

Coldstack (CLS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Coldstack (CLS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLS's tokenomics, kan du udforske CLS tokens live-pris!

Sådan køber du CLS Er du interesseret i at tilføje Coldstack (CLS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CLS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CLS på MEXC nu!

Coldstack (CLS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CLS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CLS prishistorikken nu!

CLS Prisprediktion Vil du vide, hvor CLS måske er på vej hen? Vores CLS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CLS Tokens prisprediktion nu!

