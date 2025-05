CLS

ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever.

NavnCLS

RangNo.2155

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.18%

Cirkulationsforsyning23,514,168

Max Udbud50,000,000

Samlet Udbud49,763,520

Cirkulationshastighed0.4702%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj6.78426524,2021-05-15

Laveste pris0.025958740682216156,2025-05-25

Offentlig blockchainETH

IndledningColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.