CHESS

Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.

NavnCHESS

RangNo.951

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)2.99%

Cirkulationsforsyning200,958,351

Max Udbud300,000,000

Samlet Udbud300,000,000

Cirkulationshastighed0.6698%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj7.9212842434622575,2021-10-22

Laveste pris0.044805179770472464,2025-04-07

Offentlig blockchainBSC

IndledningTranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.