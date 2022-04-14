CELO (CELO) Tokenomics Få vigtig indsigt i CELO (CELO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CELO (CELO) Information Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD). Officiel hjemmeside: https://celo.org/ Hvidbog: http://docs.celo.org/ Block Explorer: https://celoscan.io Køb CELO nu!

CELO (CELO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CELO (CELO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 195.38M $ 195.38M $ 195.38M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 578.72M $ 578.72M $ 578.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 337.60M $ 337.60M $ 337.60M Alle tiders Høj: $ 5.211 $ 5.211 $ 5.211 Alle tiders Lav: $ 0.2383232905502136 $ 0.2383232905502136 $ 0.2383232905502136 Nuværende pris: $ 0.3376 $ 0.3376 $ 0.3376 Få mere at vide om CELO (CELO) pris

CELO (CELO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CELO (CELO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CELO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CELO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CELO's tokenomics, kan du udforske CELO tokens live-pris!

Sådan køber du CELO Er du interesseret i at tilføje CELO (CELO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CELO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CELO på MEXC nu!

CELO (CELO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CELO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CELO prishistorikken nu!

CELO Prisprediktion Vil du vide, hvor CELO måske er på vej hen? Vores CELO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CELO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!