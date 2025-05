CELO

Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).

NavnCELO

RangNo.200

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)3.20%

Cirkulationsforsyning570,648,764

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.5706%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj10.6583577,2021-08-30

Laveste pris0.24953289967677353,2025-04-07

Offentlig blockchainCELO

Sektor

Social Media

