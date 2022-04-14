Concordium (CCD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Concordium (CCD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Concordium (CCD) Information Concordium's decentralized blockchain technology is the first with an identification layer built into the protocol. This means it offers forward-thinking businesses, app developers, and cryptocurrency traders unparalleled security, privacy, transparency, and, most importantly, regulatory compliance. Officiel hjemmeside: https://www.concordium.com Hvidbog: https://docs.concordium.com/governance/whitepaper/Concordium%20White%20Paper.pdf Block Explorer: https://ccdscan.io/ Køb CCD nu!

Concordium (CCD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Concordium (CCD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 63.11M $ 63.11M $ 63.11M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 11.62B $ 11.62B $ 11.62B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.05309 $ 0.05309 $ 0.05309 Alle tiders Lav: $ 0.002569331689533657 $ 0.002569331689533657 $ 0.002569331689533657 Nuværende pris: $ 0.005431 $ 0.005431 $ 0.005431 Få mere at vide om Concordium (CCD) pris

Concordium (CCD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Concordium (CCD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CCD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CCD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CCD's tokenomics, kan du udforske CCD tokens live-pris!

Concordium (CCD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CCD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CCD prishistorikken nu!

CCD Prisprediktion Vil du vide, hvor CCD måske er på vej hen? Vores CCD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CCD Tokens prisprediktion nu!

