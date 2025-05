CCD

Concordium's decentralized blockchain technology is the first with an identification layer built into the protocol. This means it offers forward-thinking businesses, app developers, and cryptocurrency traders unparalleled security, privacy, transparency, and, most importantly, regulatory compliance.

NavnCCD

RangNo.602

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning11,534,573,492.908213

Max Udbud0

Samlet Udbud13,928,263,367.233316

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.08744871982689628,2022-02-15

Laveste pris0.002569331689533657,2024-07-05

Offentlig blockchainCCD

Sektor

Social Media

