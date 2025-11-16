Openverse Network (BTG) Tokenomics

Markedsværdi:
$ 17.40M
Samlet udbud
$ 20.00M
Cirkulerende forsyning
$ 1.90M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 183.14M
Alle tiders Høj:
$ 19
Alle tiders Lav:
$ 3.477213386513058
Nuværende pris:
$ 9.157
Openverse Network (BTG) Information

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Officiel hjemmeside:
https://www.openverse.network
Hvidbog:
https://cdn.openverse.network/english/Openverse%20Whitepaper/Bitgold_whitepaper_en_2.1.5.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x4C9027E10c5271Efca82379D3123917AE3F2374e

Openverse Network (BTG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Openverse Network (BTG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BTG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BTG tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BTG's tokenomics, kan du udforske BTG tokens live-pris!

