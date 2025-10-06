Hvad er Openverse Network (BTG)

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a "fully open protocol-based cross-chain" system. It aims to "make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. "

Openverse Network (BTG) Tokenomics

At forstå tokenomics for Openverse Network (BTG) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BTG Tokens omfattende tokenomics nu!

Openverse Network Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Openverse Network, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Openverse Network Hvor meget er Openverse Network (BTG) værd i dag? Den direkte BTG pris i USD er 9.776 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle BTG til USD pris? $ 9.776 . Tjek Den aktuelle pris på BTGtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Openverse Network? Markedsværdien for BTG er $ 18.57M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af BTG? Den cirkulerende forsyning af BTG er 1.90M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på BTG? BTG opnåede en ATH-pris på 18.80127296990911 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BTG? BTG så en ATL-pris på 3.477213386513058 USD . Hvad er handelsvolumen for BTG? Direkte 24-timers handelsvolumen for BTG er $ 574.52K USD . Bliver BTG højere i år? BTG kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BTG prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Openverse Network (BTG) Vigtige brancheopdateringer

