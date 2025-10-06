UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Openverse Network pris i dag er 9.776 USD. Følg med i realtid BTG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BTG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Openverse Network pris i dag er 9.776 USD. Følg med i realtid BTG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BTG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BTG

BTG Prisinfo

Hvad er BTG

BTG Whitepaper

BTG Officiel hjemmeside

BTG Tokenomics

BTG Prisprognose

BTG Historik

BTG Købsguide

BTG-til-fiat-valutaomregner

BTG Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Openverse Network Logo

Openverse Network-kurs(BTG)

1 BTG til USD direkte pris:

$9.776
$9.776$9.776
-0.11%1D
USD
Openverse Network (BTG) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:04:13 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 9
$ 9$ 9
24H lav
$ 14.174
$ 14.174$ 14.174
24H høj

$ 9
$ 9$ 9

$ 14.174
$ 14.174$ 14.174

$ 18.80127296990911
$ 18.80127296990911$ 18.80127296990911

$ 3.477213386513058
$ 3.477213386513058$ 3.477213386513058

-0.83%

-0.11%

-33.04%

-33.04%

Openverse Network (BTG) realtidsprisen er $ 9.776. I løbet af de sidste 24 timer har BTG handlet mellem et lavpunkt på $ 9 og et højdepunkt på $ 14.174, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BTGs højeste pris nogensinde er $ 18.80127296990911, mens den laveste pris nogensinde er $ 3.477213386513058.

Når det gælder kortsigtet performance, BTG har ændret sig med -0.83% i løbet af den sidste time, -0.11% i løbet af 24 timer og -33.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Openverse Network (BTG) Markedsinformation

No.782

$ 18.57M
$ 18.57M$ 18.57M

$ 574.52K
$ 574.52K$ 574.52K

$ 195.52M
$ 195.52M$ 195.52M

1.90M
1.90M 1.90M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

9.50%

BSC

Den nuværende markedsværdi på Openverse Network er $ 18.57M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 574.52K. Det cirkulerende forsyning af BTG er 1.90M, med et samlet udbud på 20000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 195.52M.

Openverse Network (BTG) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Openverse Network i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.01077-0.11%
30 dage$ +4.451+83.58%
60 dage$ +8.276+551.73%
90 dage$ +8.276+551.73%
Openverse Network Prisændring i dag

I dag BTG blev der registreret en ændring på $ -0.01077 (-0.11%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Openverse Network 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +4.451 (+83.58%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Openverse Network 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage BTG sås en ændring af $ +8.276 (+551.73%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Openverse Network 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +8.276 (+551.73%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Openverse Network (BTG)?

Tjek Openverse NetworkPrishistorik-siden nu.

Hvad er Openverse Network (BTG)

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Openverse Network er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineOpenverse Networkinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekBTGtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Openverse Network på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Openverse Network købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Openverse Network Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Openverse Network (BTG) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Openverse Network (BTG) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Openverse Network.

Tjek Openverse Network prisprediktion nu!

Openverse Network (BTG) Tokenomics

At forstå tokenomics for Openverse Network (BTG) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BTG Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Openverse Network (BTG)

Leder du efter, hvordan du køber Openverse Network? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Openverse Network på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

BTG til lokale valutaer

1 Openverse Network(BTG) til VND
257,255.44
1 Openverse Network(BTG) til AUD
A$14.85952
1 Openverse Network(BTG) til GBP
7.42976
1 Openverse Network(BTG) til EUR
8.40736
1 Openverse Network(BTG) til USD
$9.776
1 Openverse Network(BTG) til MYR
RM40.96144
1 Openverse Network(BTG) til TRY
410.88528
1 Openverse Network(BTG) til JPY
¥1,495.728
1 Openverse Network(BTG) til ARS
ARS$14,025.82272
1 Openverse Network(BTG) til RUB
785.89264
1 Openverse Network(BTG) til INR
867.81552
1 Openverse Network(BTG) til IDR
Rp162,933.26816
1 Openverse Network(BTG) til PHP
573.75344
1 Openverse Network(BTG) til EGP
￡E.461.72048
1 Openverse Network(BTG) til BRL
R$52.49712
1 Openverse Network(BTG) til CAD
C$13.6864
1 Openverse Network(BTG) til BDT
1,195.80032
1 Openverse Network(BTG) til NGN
14,127.10208
1 Openverse Network(BTG) til COP
$37,599.9624
1 Openverse Network(BTG) til ZAR
R.169.80912
1 Openverse Network(BTG) til UAH
410.1032
1 Openverse Network(BTG) til TZS
T.Sh.23,960.78048
1 Openverse Network(BTG) til VES
Bs2,160.496
1 Openverse Network(BTG) til CLP
$9,208.992
1 Openverse Network(BTG) til PKR
Rs2,760.7424
1 Openverse Network(BTG) til KZT
5,161.53248
1 Openverse Network(BTG) til THB
฿314.98272
1 Openverse Network(BTG) til TWD
NT$301.00304
1 Openverse Network(BTG) til AED
د.إ35.87792
1 Openverse Network(BTG) til CHF
Fr7.8208
1 Openverse Network(BTG) til HKD
HK$75.95952
1 Openverse Network(BTG) til AMD
֏3,728.37088
1 Openverse Network(BTG) til MAD
.د.م90.23248
1 Openverse Network(BTG) til MXN
$181.44256
1 Openverse Network(BTG) til SAR
ريال36.66
1 Openverse Network(BTG) til ETB
Br1,501.88688
1 Openverse Network(BTG) til KES
KSh1,259.53984
1 Openverse Network(BTG) til JOD
د.أ6.931184
1 Openverse Network(BTG) til PLN
35.97568
1 Openverse Network(BTG) til RON
лв43.11216
1 Openverse Network(BTG) til SEK
kr92.67648
1 Openverse Network(BTG) til BGN
лв16.52144
1 Openverse Network(BTG) til HUF
Ft3,289.33072
1 Openverse Network(BTG) til CZK
206.17584
1 Openverse Network(BTG) til KWD
د.ك2.98168
1 Openverse Network(BTG) til ILS
31.772
1 Openverse Network(BTG) til BOB
Bs67.55216
1 Openverse Network(BTG) til AZN
16.6192
1 Openverse Network(BTG) til TJS
SM89.74368
1 Openverse Network(BTG) til GEL
26.49296
1 Openverse Network(BTG) til AOA
Kz8,960.58384
1 Openverse Network(BTG) til BHD
.د.ب3.666
1 Openverse Network(BTG) til BMD
$9.776
1 Openverse Network(BTG) til DKK
kr63.25072
1 Openverse Network(BTG) til HNL
L256.32672
1 Openverse Network(BTG) til MUR
447.15424
1 Openverse Network(BTG) til NAD
$169.02704
1 Openverse Network(BTG) til NOK
kr98.93312
1 Openverse Network(BTG) til NZD
$17.01024
1 Openverse Network(BTG) til PAB
B/.9.776
1 Openverse Network(BTG) til PGK
K41.0592
1 Openverse Network(BTG) til QAR
ر.ق35.48688
1 Openverse Network(BTG) til RSD
дин.993.04608
1 Openverse Network(BTG) til UZS
soʻm116,380.93376
1 Openverse Network(BTG) til ALL
L816.19824
1 Openverse Network(BTG) til ANG
ƒ17.49904
1 Openverse Network(BTG) til AWG
ƒ17.49904
1 Openverse Network(BTG) til BBD
$19.552
1 Openverse Network(BTG) til BAM
KM16.42368
1 Openverse Network(BTG) til BIF
Fr28,575.248
1 Openverse Network(BTG) til BND
$12.61104
1 Openverse Network(BTG) til BSD
$9.776
1 Openverse Network(BTG) til JMD
$1,564.6488
1 Openverse Network(BTG) til KHR
39,104
1 Openverse Network(BTG) til KMF
Fr4,164.576
1 Openverse Network(BTG) til LAK
212,521.73488
1 Openverse Network(BTG) til LKR
රු2,967.79808
1 Openverse Network(BTG) til MDL
L165.89872
1 Openverse Network(BTG) til MGA
Ar43,838.5168
1 Openverse Network(BTG) til MOP
P78.30576
1 Openverse Network(BTG) til MVR
149.5728
1 Openverse Network(BTG) til MWK
MK16,913.4576
1 Openverse Network(BTG) til MZN
MT624.6864
1 Openverse Network(BTG) til NPR
रु1,382.71744
1 Openverse Network(BTG) til PYG
69,331.392
1 Openverse Network(BTG) til RWF
Fr14,204.528
1 Openverse Network(BTG) til SBD
$80.45648
1 Openverse Network(BTG) til SCR
133.54016
1 Openverse Network(BTG) til SRD
$376.376
1 Openverse Network(BTG) til SVC
$85.54
1 Openverse Network(BTG) til SZL
L169.02704
1 Openverse Network(BTG) til TMT
m34.216
1 Openverse Network(BTG) til TND
د.ت28.780544
1 Openverse Network(BTG) til TTD
$66.18352
1 Openverse Network(BTG) til UGX
Sh33,942.272
1 Openverse Network(BTG) til XAF
Fr5,523.44
1 Openverse Network(BTG) til XCD
$26.3952
1 Openverse Network(BTG) til XOF
Fr5,523.44
1 Openverse Network(BTG) til XPF
Fr997.152
1 Openverse Network(BTG) til BWP
P130.90064
1 Openverse Network(BTG) til BZD
$19.64976
1 Openverse Network(BTG) til CVE
$929.2088
1 Openverse Network(BTG) til DJF
Fr1,730.352
1 Openverse Network(BTG) til DOP
$626.25056
1 Openverse Network(BTG) til DZD
د.ج1,270.58672
1 Openverse Network(BTG) til FJD
$22.09376
1 Openverse Network(BTG) til GNF
Fr84,269.12
1 Openverse Network(BTG) til GTQ
Q74.68864
1 Openverse Network(BTG) til GYD
$2,047.28992
1 Openverse Network(BTG) til ISK
kr1,212.224

Openverse Network Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Openverse Network, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Openverse Network hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Openverse Network

Hvor meget er Openverse Network (BTG) værd i dag?
Den direkte BTG pris i USD er 9.776 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BTG til USD pris?
Den aktuelle pris på BTGtil USD er $ 9.776. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Openverse Network?
Markedsværdien for BTG er $ 18.57M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BTG?
Den cirkulerende forsyning af BTG er 1.90M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BTG?
BTG opnåede en ATH-pris på 18.80127296990911 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BTG?
BTG så en ATL-pris på 3.477213386513058 USD.
Hvad er handelsvolumen for BTG?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BTG er $ 574.52K USD.
Bliver BTG højere i år?
BTG kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BTG prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:04:13 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

BTG-til-USD Lommeregner

Beløb

BTG
BTG
USD
USD

1 BTG = 9.776 USD

Handel BTG

BTG/USDT
$9.776
$9.776$9.776
-0.09%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,395.14
$110,395.14$110,395.14

+0.09%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,881.21
$3,881.21$3,881.21

-0.36%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03167
$0.03167$0.03167

+5.39%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.23
$186.23$186.23

-0.10%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,395.14
$110,395.14$110,395.14

+0.09%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,881.21
$3,881.21$3,881.21

-0.36%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.23
$186.23$186.23

-0.10%

DASH Logo

DASH

DASH

$72.62
$72.62$72.62

+2.41%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5077
$2.5077$2.5077

+0.27%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07154
$0.07154$0.07154

+43.08%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000015
$0.000000000000000000000015$0.000000000000000000000015

+200.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000500
$0.000500$0.000500

+192.39%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000006297
$0.0000000000006297$0.0000000000006297

+108.85%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004703
$0.00004703$0.00004703

+59.85%