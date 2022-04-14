ME (ME) Tokenomics Få vigtig indsigt i ME (ME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ME (ME) Information Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet. Officiel hjemmeside: https://mefoundation.com/ Hvidbog: https://blog.mefoundation.com/blog/me-tokenomics/ Block Explorer: https://solscan.io/token/MEFNBXixkEbait3xn9bkm8WsJzXtVsaJEn4c8Sam21u Køb ME nu!

ME (ME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ME (ME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 116.40M Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 163.13M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 713.50M Alle tiders Høj: $ 30 Alle tiders Lav: $ 0.6427142402325082 Nuværende pris: $ 0.7135 Få mere at vide om ME (ME) pris

ME (ME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ME (ME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ME's tokenomics, kan du udforske ME tokens live-pris!

Sådan køber du ME Er du interesseret i at tilføje ME (ME) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ME, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ME på MEXC nu!

ME (ME) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ME hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ME prishistorikken nu!

ME Prisprediktion Vil du vide, hvor ME måske er på vej hen? Vores ME prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ME Tokens prisprediktion nu!

