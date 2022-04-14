Blocksquare Token (BST) Tokenomics Få vigtig indsigt i Blocksquare Token (BST), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Blocksquare Token (BST) Information Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online. Officiel hjemmeside: https://blocksquare.io/ Hvidbog: https://oceanpoint.gitbook.io/docs/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x509a38b7a1cc0dcd83aa9d06214663d9ec7c7f4a Køb BST nu!

Blocksquare Token (BST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Blocksquare Token (BST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.99M $ 5.99M $ 5.99M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 59.41M $ 59.41M $ 59.41M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.09M $ 10.09M $ 10.09M Alle tiders Høj: $ 0.971 $ 0.971 $ 0.971 Alle tiders Lav: $ 0.046868297986053443 $ 0.046868297986053443 $ 0.046868297986053443 Nuværende pris: $ 0.1009 $ 0.1009 $ 0.1009 Få mere at vide om Blocksquare Token (BST) pris

Blocksquare Token (BST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Blocksquare Token (BST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BST's tokenomics, kan du udforske BST tokens live-pris!

