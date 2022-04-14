Niza Global (NIZA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Niza Global (NIZA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Niza Global (NIZA) Information Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value. Officiel hjemmeside: https://niza.io/ Hvidbog: https://niza.io/docs/NizaCoin_whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb58e26ac9cc14c0422c2b419b0ca555ee4dcb7cb Køb NIZA nu!

Niza Global (NIZA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Niza Global (NIZA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 475.24K $ 475.24K $ 475.24K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 7.69B $ 7.69B $ 7.69B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 618.00K $ 618.00K $ 618.00K Alle tiders Høj: $ 0.045 $ 0.045 $ 0.045 Alle tiders Lav: $ 0.000041056269446749 $ 0.000041056269446749 $ 0.000041056269446749 Nuværende pris: $ 0.0000618 $ 0.0000618 $ 0.0000618 Få mere at vide om Niza Global (NIZA) pris

Niza Global (NIZA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Niza Global (NIZA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NIZA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NIZA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NIZA's tokenomics, kan du udforske NIZA tokens live-pris!

Niza Global (NIZA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NIZA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NIZA prishistorikken nu!

NIZA Prisprediktion Vil du vide, hvor NIZA måske er på vej hen? Vores NIZA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NIZA Tokens prisprediktion nu!

