BST

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

NavnBST

RangNo.1304

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.56%

Cirkulationsforsyning57,746,582.1595002

Max Udbud100,000,000

Samlet Udbud59,943,114.9156026

Cirkulationshastighed0.5774%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.9530040952157873,2024-03-28

Laveste pris0.046868297986053443,2022-06-19

Offentlig blockchainETH

IndledningBlocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.