Solayer (LAYER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Solayer (LAYER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Solayer (LAYER) Information Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL. Officiel hjemmeside: https://www.solayer.org Hvidbog: https://github.com/solayer-labs/solayer-improvement-proposal/blob/main/solayer_infinisvm_litepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/LAYER4xPpTCb3QL8S9u41EAhAX7mhBn8Q6xMTwY2Yzc Køb LAYER nu!

Solayer (LAYER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Solayer (LAYER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 172.30M Samlet udbud -- Cirkulerende forsyning $ 283.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- Alle tiders Høj: $ 3.5684 Alle tiders Lav: $ 0.5743923319032801 Nuværende pris: $ 0.6075 Få mere at vide om Solayer (LAYER) pris

Solayer (LAYER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Solayer (LAYER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LAYER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LAYER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LAYER's tokenomics, kan du udforske LAYER tokens live-pris!

Sådan køber du LAYER Er du interesseret i at tilføje Solayer (LAYER) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LAYER, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LAYER på MEXC nu!

Solayer (LAYER) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LAYER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LAYER prishistorikken nu!

LAYER Prisprediktion Vil du vide, hvor LAYER måske er på vej hen? Vores LAYER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LAYER Tokens prisprediktion nu!

