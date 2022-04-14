Botto (BOTTO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Botto (BOTTO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Botto (BOTTO) Information Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community. Officiel hjemmeside: https://www.botto.com Hvidbog: https://docs.botto.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba Køb BOTTO nu!

Botto (BOTTO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Botto (BOTTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.94M $ 14.94M $ 14.94M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 48.74M $ 48.74M $ 48.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 30.65M $ 30.65M $ 30.65M Alle tiders Høj: $ 1.8945 $ 1.8945 $ 1.8945 Alle tiders Lav: $ 0.029699974363140962 $ 0.029699974363140962 $ 0.029699974363140962 Nuværende pris: $ 0.3065 $ 0.3065 $ 0.3065 Få mere at vide om Botto (BOTTO) pris

Botto (BOTTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Botto (BOTTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOTTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOTTO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOTTO's tokenomics, kan du udforske BOTTO tokens live-pris!

Sådan køber du BOTTO Er du interesseret i at tilføje Botto (BOTTO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BOTTO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BOTTO på MEXC nu!

Botto (BOTTO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BOTTO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BOTTO prishistorikken nu!

BOTTO Prisprediktion Vil du vide, hvor BOTTO måske er på vej hen? Vores BOTTO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BOTTO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!