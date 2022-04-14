Botto (BOTTO) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Botto (BOTTO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Botto (BOTTO) Information

Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community.

Officiel hjemmeside:
https://www.botto.com
Hvidbog:
https://docs.botto.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba

Botto (BOTTO) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Botto (BOTTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 14.94M
Samlet udbud
$ 100.00M
Cirkulerende forsyning
$ 48.74M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 30.65M
Alle tiders Høj:
$ 1.8945
Alle tiders Lav:
$ 0.029699974363140962
Nuværende pris:
$ 0.3065
Botto (BOTTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Botto (BOTTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BOTTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BOTTO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BOTTO's tokenomics, kan du udforske BOTTO tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.