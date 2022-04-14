BarnBridge (BOND) Tokenomics Få vigtig indsigt i BarnBridge (BOND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BarnBridge (BOND) Information BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched. Officiel hjemmeside: https://barnbridge.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0391D2021f89DC339F60Fff84546EA23E337750f Køb BOND nu!

BarnBridge (BOND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BarnBridge (BOND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Alle tiders Høj: $ 93 $ 93 $ 93 Alle tiders Lav: $ 0.1420794991809 $ 0.1420794991809 $ 0.1420794991809 Nuværende pris: $ 0.1774 $ 0.1774 $ 0.1774 Få mere at vide om BarnBridge (BOND) pris

BarnBridge (BOND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BarnBridge (BOND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOND's tokenomics, kan du udforske BOND tokens live-pris!

Sådan køber du BOND Er du interesseret i at tilføje BarnBridge (BOND) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BOND, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BOND på MEXC nu!

BarnBridge (BOND) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BOND hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BOND prishistorikken nu!

BOND Prisprediktion Vil du vide, hvor BOND måske er på vej hen? Vores BOND prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BOND Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!