BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.

RangNo.1703

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)10.33%

Cirkulationsforsyning7,910,262.29101514

Max Udbud10,000,000

Samlet Udbud10,000,000

Cirkulationshastighed0.791%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj185.92532004,2020-10-27

Laveste pris0.17147494024582804,2025-02-26

Offentlig blockchainETH

