BOOK OF MEME (BOME) Information BOOK OF MEME is a meme coin on Solana Chain Officiel hjemmeside: https://llwapirxnupqu7xw2fspfidormcfar7ek2yp65nu7k5opjwhdywq.arweave.net/WuwHojdtHwp-9tFk8qBuiwRQR-RWsP91tPq656bHHi0 Block Explorer: https://solscan.io/token/ukHH6c7mMyiWCf1b9pnWe25TSpkDDt3H5pQZgZ74J82 Køb BOME nu!

BOOK OF MEME (BOME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BOOK OF MEME (BOME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 130.53M $ 130.53M $ 130.53M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 68.92B $ 68.92B $ 68.92B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Alle tiders Lav: $ 0.000134385659659206 $ 0.000134385659659206 $ 0.000134385659659206 Nuværende pris: $ 0.0018941 $ 0.0018941 $ 0.0018941 Få mere at vide om BOOK OF MEME (BOME) pris

BOOK OF MEME (BOME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BOOK OF MEME (BOME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOME's tokenomics, kan du udforske BOME tokens live-pris!

BOOK OF MEME (BOME) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BOME hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BOME prishistorikken nu!

BOME Prisprediktion Vil du vide, hvor BOME måske er på vej hen? Vores BOME prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BOME Tokens prisprediktion nu!

