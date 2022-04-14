BOBO (BOBO) Tokenomics Få vigtig indsigt i BOBO (BOBO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BOBO (BOBO) Information Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions. Officiel hjemmeside: https://www.bobothebear.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb90b2a35c65dbc466b04240097ca756ad2005295 Køb BOBO nu!

BOBO (BOBO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BOBO (BOBO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 41.01M $ 41.01M $ 41.01M Samlet udbud $ 69.00T $ 69.00T $ 69.00T Cirkulerende forsyning $ 66.13T $ 66.13T $ 66.13T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 42.79M $ 42.79M $ 42.79M Alle tiders Høj: $ 0.0000036 $ 0.0000036 $ 0.0000036 Alle tiders Lav: $ 0.00000000004584169 $ 0.00000000004584169 $ 0.00000000004584169 Nuværende pris: $ 0.000000620092 $ 0.000000620092 $ 0.000000620092 Få mere at vide om BOBO (BOBO) pris

BOBO (BOBO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BOBO (BOBO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOBO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOBO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOBO's tokenomics, kan du udforske BOBO tokens live-pris!

BOBO (BOBO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BOBO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BOBO prishistorikken nu!

BOBO Prisprediktion Vil du vide, hvor BOBO måske er på vej hen? Vores BOBO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BOBO Tokens prisprediktion nu!

