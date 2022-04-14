Bancor (BNT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Bancor (BNT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Bancor (BNT) Information

Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers.

Officiel hjemmeside:
https://www.carbondefi.xyz/
Hvidbog:
https://www.carbondefi.xyz/whitepaper
Block Explorer:
https://solscan.io/token/EDVVEYW4fPJ6vKw5LZXRGUSPzxoHrv6eWvTqhCr8oShs

Bancor (BNT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bancor (BNT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 90.10M
Samlet udbud
--
Cirkulerende forsyning
$ 115.19M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
Alle tiders Høj:
$ 9.348
Alle tiders Lav:
$ 0.117415463258
Nuværende pris:
$ 0.7822
Bancor (BNT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Bancor (BNT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BNT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BNT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BNT's tokenomics, kan du udforske BNT tokens live-pris!

Bancor (BNT) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for BNT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

BNT Prisprediktion

Vil du vide, hvor BNT måske er på vej hen? Vores BNT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.