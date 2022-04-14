Bancor (BNT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bancor (BNT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bancor (BNT) Information Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers. Officiel hjemmeside: https://www.carbondefi.xyz/ Hvidbog: https://www.carbondefi.xyz/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/EDVVEYW4fPJ6vKw5LZXRGUSPzxoHrv6eWvTqhCr8oShs Køb BNT nu!

Bancor (BNT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bancor (BNT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 90.10M $ 90.10M $ 90.10M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 115.19M $ 115.19M $ 115.19M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 9.348 $ 9.348 $ 9.348 Alle tiders Lav: $ 0.117415463258 $ 0.117415463258 $ 0.117415463258 Nuværende pris: $ 0.7822 $ 0.7822 $ 0.7822 Få mere at vide om Bancor (BNT) pris

Bancor (BNT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bancor (BNT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BNT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BNT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BNT's tokenomics, kan du udforske BNT tokens live-pris!

Bancor (BNT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BNT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BNT prishistorikken nu!

BNT Prisprediktion Vil du vide, hvor BNT måske er på vej hen? Vores BNT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BNT Tokens prisprediktion nu!

