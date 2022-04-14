CreatorBid (BID) Tokenomics Få vigtig indsigt i CreatorBid (BID), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CreatorBid (BID) Information Creator.bid is an innovative platform that allows creators to develop, monetize, and co-own AI Creator Agents. It focuses on leveraging AI and blockchain technology to enable a new model of digital content creation and ownership. Officiel hjemmeside: https://creator.bid/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xa1832f7F4e534aE557f9B5AB76dE54B1873e498B Køb BID nu!

CreatorBid (BID) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CreatorBid (BID), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.04M $ 17.04M $ 17.04M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 268.88M $ 268.88M $ 268.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 63.37M $ 63.37M $ 63.37M Alle tiders Høj: $ 0.2739 $ 0.2739 $ 0.2739 Alle tiders Lav: $ 0.021154434890063488 $ 0.021154434890063488 $ 0.021154434890063488 Nuværende pris: $ 0.06337 $ 0.06337 $ 0.06337 Få mere at vide om CreatorBid (BID) pris

CreatorBid (BID) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CreatorBid (BID) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BID tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BID tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BID's tokenomics, kan du udforske BID tokens live-pris!

CreatorBid (BID) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BID hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BID prishistorikken nu!

BID Prisprediktion Vil du vide, hvor BID måske er på vej hen? Vores BID prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BID Tokens prisprediktion nu!

